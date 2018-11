Bad Bones, Machine Gun Kelly e Hungry Daze in concerto al Crazy Bull

Sabato 1 dicembre alle ore 21:30 al Crazy Bull di Sampierdarena in via Eustachio Degola 4R va in scena una serata di rock nudo e crudo con il concerto di Bad Bones, Machine Gun Kelly e Hungry Daze.

I cuneesi Bad Bones tornano a Genova per presentare “High Rollers”, ultimo lavoro in studio pubblicato a ottobre, dal quale è stato estratto in singolo “American Days”, il cui video è stato girato interamente in California. Band hard & heavy, sono attivi dal 2007 e si ispirano a gruppi come Thin Lizzy, Motorhead, Ramones e AC/DC. In pieno stile Ramones, ogni componente porta il cognome d’arte “Bone”: il cantante è Max Bone, il chitarrista SerJoe Bone, il bassista Steve Bone e il batterista Lele Bone.

I Machine Gun Kelly sono un gruppo hard rock ‘n’ roll nato a Savona nel 2000. Dopo aver registrato due demo nel 2000 e nel 2002, pubblicano il loro primo album “No place to hide” nel 2010, al quale segue “Lady Prowler” (2014). Il 30 gennaio 2018 esce “No easy way out”, album registrato, mixato e masterizzato all’Elevenstudio di Savona. La band è composta da Machine Gun Mikke (voce), Manfre (basso e chitarra), Jan (chitarra e cori) e Alabarda (batteria).

Completano la line up della serata gli Hungry Daze, complesso hard-rock formato da Roby Bruccoleri (voce), Francesco “Yackson” Russo (chitarra), Fabio Zunino (basso) e Maurizio De Palo (batteria).