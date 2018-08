Bach to Angola!

Genova. Edizione speciale di Amusa dedicata alle sperimentazioni tra l’arte musicale classica e le arti visive.

Due maestri brasiliani di Capoeira eseguiranno una Roda molto speciale. Per la prima volta i movimenti di questa acrobatica disciplina brasiliana che sta tra la danza e il combattimento verranno accompagnati da musiche classiche, e non solo.

Joel Salgado e Matthias Kpakpovi arrivano da Parigi in riviera per condividere con AMUSA il progetto di contaminazione culturale di Ars Pandèmia: unire discipline in questa occasione apparentemente coaì distanti tra di loro. In genere questa disciplina viene accompagnata da canti e suoni speciali di berimbau, uno strumento musicale a corda percossa di origine africana, diffusosi in Brasile in seguito all’importazione degli schiavi africani durante il colonialismo.

Cosa succederà a fondere i volteggi e i combattimenti simulati – ma non troppo – con Bach, Morricone, Piazzolla, Berio, Verdi, Faurè, Massenet ed altri autori eseguiti da uno speciale team di musicisti di AMUSA?

La serata promette certamente novità assolute e esecuzioni di altissimo livello sia sotto l’aspetto musicale che fisico.

Teatro Clarisse, Rapallo, Sabato 10 marzo 2018 ore 21

Tutti coloro che svolgono attività di sport e artistiche avranno diritto al biglietto ridotto di 5€. Biglietto intero 8€

Per ulteriori informazioni vedi anche la pagina facebook di Ars Pandemia

https://www.facebook.com/ArsPandemia/