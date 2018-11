Babbo Natale arriva a Passo della Scoffera

Babbo Natale in persona sarà domenica 2 dicembre a Davagna, al Nuovo Centro Civico in località Passo della Scoffera, per ritirare tutte le letterine che i bambini vorranno portargli. I folletti della Pro Loco aiuteranno i più piccoli a scrivere e decorare la loro lettera con tanti colori e tanti lustrini.

Per mamme, papà e nonni lungo la via del paese saranno presenti le bancarelle con tante idee originali per Natale, prodotti tipici dell’entroterra genovese, abbigliamento e fiori.