Avventura assicurata con Il Giro del Mondo in 80 Giorni

Genova. Pubblicato per la prima volta nel 1873, Il Giro del Mondo in 80 Giorni è un romanzo avventuroso che racconta la storia del londinese Phileas Fogg e del suo cameriere francese Passepartout. I due tentano di circumnavigare il globo terrestre in soli 80 giorni, utilizzando ogni mezzo di trasporto, antico e moderno, per vincere una scommessa di 20 mila sterline fatta con i compagni del Reform Club.

Uno spettacolo dinamico, ricco di suggestioni gestuali e musicali, provenienti da vari continenti. Gli spettatori verranno coinvolti in una grande favola moderna: Phileas Fogg e Passepartout accompagneranno grandi e piccini attraverso terre lontane e luoghi misteriosi. Ma non sarà un viaggio tranquillo: chissà quali trabocchetti studierà l’ispettore Fix per ostacolare l’incredibile impresa…

Spettacolo per bambini dai 5 anni. Al termine, festa finale con merenda e laboratori gratis a cura di tutte le realtà che nel corso della stagione hanno collaborato con il teatro.

Inizio alle 16 (domenica 8 aprile) e alle 10 (lunedì 9 aprile). Biglietti da 6 euro.