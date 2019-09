Il celebre programma condotto da Paolo Bonolis apre i casting per la nuova edizione. Per candidarsi inviare un’email a m.lanza@sdl2005.it specificando nome, cognome, età (solo maggiorenni!), città di provenienza e recapito telefonico oppure lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06-62286900

Vi aspettiamo!