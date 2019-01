Audizione Concorso Canoro Nazionale \"Fantastico Festival 2019\" a Lavagna

Nuova audizione per la quinta edizione del Concorso Canoro Nazionale Fantastico Festival: sei un interprete, un cantautore, un gruppo vocale o hai una band?

Il tuo sogno è vivere di musica?

Fantastico Festival ti da la possibilità di vincere un videoclip professionale dal valore di € 1.500, promozione discografica per il tuo singolo, avere la possibilità di andare in diretta ed essere intervistato in radio e TV; partecipare ad uno stage formativo gratuito ed esibirti in una magica serata live in teatro ricca di rinomati ospiti, luci e musica.

Una giuria di esperti del settore aspetta i nuovi talenti Sabato 9 Febbraio 2019 a partire dalle ore 14.30 al C.A.M di Lavagna per la prima selezione.

Iscrizioni sul sito www.fantasticofestival.it.

Per ulteriori informazioni: info@fantasticofestival.it / 349 09 60 750