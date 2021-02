“Attorno all’antica via Madre di Dio”: conferenza alla scoperta di una Genova che non c’è più

Nell’ambito dei “Venerdì della Cultura” organizzati da Creamcafe il 12 febbraio alle ore 17:30 su Zoom Claudia Bergamaschi terrà la conferenza “Attorno all’antica via Madre di Dio: un percorso in una Genova che non c’è più”.

Seguendo le tracce di un quartiere scomparso nel cuore della Superba ricostruiremo il racconto delle storie dei suoi abitanti, dei suoi edifici, della sua distruzione moderna e del suo futuro, tra grandi contrasti e qualche sorprese, per continuare a scoprire sempre nuovi punti di vista sulla città.

Intanto Creamcafe comunica che alcune attività online proseguono anche a numero chiuso: nel caso si liberassero dei posti saranno rese note le modalità per prenotarsi e accedere.