“Arternanza – Giovani alle prime arti”, la mostra collettiva degli alunni del Barabino

Genova. S’inaugura sabato 4 maggio 2019 alle ore 17:00 nelle suggestive sale di Palazzo Stella a Genova, la mostra collettiva degli alunni della classe 4^H del Liceo Artistico Statale Klee Barabino “Arternanza – Giovani alle prime arti” a cura dei docenti Franco Repetto e Marina Rotunno. La mostra resterà aperta fino al 15 maggio 2019 con orario dal martedì al venerdì 9:30–13:00/15:00–19:00, il sabato 15:00–19:00.

Grazie alle possibilità offerte dall’alternanza scuola-lavoro, è stata instaurata una collaborazione fra l’Associazione Culturale SATURA e il Liceo Artistico Statale Klee Barabino. Da qui nasce il progetto chiamato “Arternanza – Giovani alle prime arti”, che ha impegnato gli alunni della classe 4^H nella creazione dei trofei che verranno consegnati agli artisti vincitori della 3^ BIENNALE DI GENOVA il prossimo 8 giugno, giorno dell’inaugurazione della manifestazione.

Gli studenti hanno realizzato i trofei come vere e proprie opere d’arte, in piena libertà stilistica e ideativa, seguendo ciascuno la propria sensibilità. Uno solo l’obiettivo comune: realizzare elaborati che suscitassero l’emozione della vittoria a partire da materiali di scarto recuperati all’interno della scuola stessa.

Per valorizzare il lavoro svolto dagli alunni, SATURA ha inoltre deciso di esporre a Palazzo Stella i trofei, insieme alle relative tavole progettuali, presentandoli al pubblico in anteprima.

I ragazzi sono stati coinvolti in ogni fase dell’organizzazione della mostra, dall’allestimento alla grafica, dall’ufficio stampa alla comunicazione social, scoprendo così tutte le fasi che precedono e concorrono al compimento di un evento culturale.

GLI ALUNNI DELLA CLASSE 4^H:

Samuele Bartolomei, Francesco Bassi, Miriam Buscaglia, Sara Chiaratti, Asia Cinefra, Lorenzo Coli, Daniele Dau, Lalena Dellacà, Cristina Di Somma, Bianca Donati, Marta Galea, Valentina Malagugini, Giada Marotta, Martina Marrazzo, Andrei Mazzarello, Ilenia Miraglia, Linda Piccolo, Annachiara Ratto, Noemi Roggerone, Gabriele Romeo, Sara Sebastiani, Federico Seves, Veronica Sini, Alessandra Sorrone, Aurora Steri, Petra Storelli, Chiara Varvicchio, Giada Venarotta.