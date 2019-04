“Arteidea” inaugura il nuovo negozio in Via Carlo Rolando

Sabato 6 aprile, alle ore 15.00 ci sarà l’inaugurazione del “Negozietto 2.0” in Via C. Rolando 15/r. Si tratta della nuova sede della attività di Alessia Zaniratti e di Gabriele Barabino, “Arteidea” (Via G. Monti 38/r), che per anni ha soddisfatto con passione le richieste dei clienti di Sampiedarena, rendendo speciali le loro ricorrenze.

Coloro che parteciperanno all’inaugurazione scopriranno i bellissime oggetti, le decorazioni per la casa, i gioielli artigianali e tutto ciò che riguarda le cerimonie. Potranno, inoltre, ricevere una dolce sorpresa ed un omaggio.

Anche “Arteidea” fa parte degli esercenti che aderiscono al “Civ il Rolandone“.