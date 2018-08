ArteGenova, torna la mostra mercato d’arte moderna e contemporanea

Genova. Ritorna in Fiera dal 12 al 15 febbraio l’appuntamento con ArteGenova, mostra mercato d’arte moderna e contemporanea, punto di riferimento per collezionisti, addetti, appassionati del settore giunto quest’anno alla XII edizione.

Nel 2015 ArteGenova ha registrato oltre 22.000 presenze tra esperti del settore, collezionisti, appassionati e semplici curiosi, a conferma della doppia vocazione di ArteGenova, appuntamento irrinunciabile per chi vuole investire nell’arte, ma anche grande manifestazione di pubblico che ogni anno contribuisce ad avvicinare migliaia di visitatori ai “grandi” dell’arte moderna e contemporanea. Un dato (+12%) in costante progressione a ogni edizione, che da solo riflette il successo di una manifestazione in crescendo anno dopo anno, soprattutto qualitativamente. Altissimo il livello dei più di cento espositori che hanno proposto ai visitatori una selezione raffinatissima di opere dai primi del Novecento fino ai giorni nostri con pezzi di valore museale. Confermata per il 2016 la sezione Under 5000, Cat-Contemporary art talent show, dove giovani gallerie, associazioni, collettivi ed artisti presentano opere che costano meno di 5000 euro.

Non solo: da sempre attenta a tutto ciò che ruota attorno all’evento artistico, ArteGenova offre una varietà di spunti culturali a partire dalle conferenze con ospiti, le tavole rotonde con gli esperti del settore, gli incontri con i galleristi, le performance dal vivo di alcuni artisti e altri appuntamenti che completeranno il fittissimo calendario di ArteGenova 2016.

Anche per questa dodicesima edizione ArteGenova sarà ospitata all’interno del padiglione Blu del quartiere fieristico di Genova. Sarà aperta da venerdì 12 a domenica 14 febbraio dalle 11 alle 20, lunedì 15 febbraio dalle 11 alle 14. Ingresso a pagamento.