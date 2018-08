Genova. Dal 21 Aprile al 6 Maggio a Nervi, durante Euroflora, si terrà Arte e Ingegno a Euroflora // Handmade Market : un piccolo fuorisalone dedicato alle autoproduzioni, laboratori artistici e officine creative nella cornice di Viale Privato Croce, la strada che da via Oberdan porta alla Passeggiata A.Garibaldi.

Saranno presenti pittori, artisti e operatori dell’ingegno che esporranno i loro manufatti per tutto il periodo della kermesse.

Il tema è floreale, ci saranno prodotti dedicati a Euroflora, a Nervi e al bellissimo territorio che ci circonda: legni di mare, fiori, vetro, ardesia e conchiglie saranno i materiali protagonisti così come lo saranno gli artigiani che proporranno le riproduzioni a tema marino e floreale in stoffa, pelle e tanti altri materiali.

Un handmade di qualità che vi aspetta per una passeggiata pre e post Euroflora!

Pagina FB: https://www.facebook.com/artistivialecroce/

Evento: https://www.facebook.com/events/1978470352405413/