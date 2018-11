Arte in Val Polcevera – Mostra di pittura ligure antica

Non solo libri! “Libro più” di via Paolo Anfossi 228R è casa di arte e bellezza e la sua libraia e suo marito sono tornati da qualche tempo a coltivare l’antiquariato, la loro prima vocazione. Occasione speciale sarà la mostra nella sala eventi (piano inferiore) della libreria dal 9 al 30 novembre. In questo periodo Battistina e Paolo sfoggeranno 27 tele dalla loro collezione privata “Grone – Dellepiane”, tutte appartenenti alla scuola genovese e risalenti al periodo tra il XVI e il XIX secolo.

In mostra ci saranno anche tele di nomi importanti come il Grechetto, Domenico Fiasella, Domenico Piola e di tanti altri artisti che si sono fatti notare per il loro talento. Durante la mostra sono previsti incontri dedicati anche alle tecniche di restauro delle tele a cura di Paolo “Franco” Grone.

L’ingresso della mostra è a oblazione: l’importo verrà devoluto ad AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro per l’istituzione di una borsa di studio Falchette Vela. L’inaugurazione della mostra si terrà venerdì 9 novembre alle ore 17:30 con l’intervento di Gilberto Volpara Fan Club di Primocanale a sostenere un evento artistico importante in un territorio martoriato come quello della Val Polcevera.

La mostra sarà visitabile dal 9 novembre al 9 dicembre dal lunedì al sabato in orario 10 – 13 e 15:30 – 20. Domenica su appuntamento. Su appuntamento sarà possibile anche organizzare visite per le scuole di ogni ordine e grado.