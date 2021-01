Arenzano, i Carmelitani presiedono la Messa al Santuario Gesù Bambino di Praga

Arenzano. Il 24 gennaio alle ore 10 al Santuario Gesù Bambino di Praga i Padri Carmelitani Scalzi presiedono la Santa Messa della III Domenica del Tempo Ordinario nell’Anno B. In questo giorno si festeggia san Francesco di Sales, vescovo, dottore della Chiesa e patrono di giornalisti, scrittori e autori. La celebrazione sarà anche trasmessa in diretta su Canale 5.

Posto su un’altura in posizione aperta, poco distante dal centro urbano cittadino, con ampio panorama sulla città e i monti circostanti, il santuario è compreso nella Parrocchia Santi Nazario e Celso del Vicariato di Pra’ – Voltri – Arenzano dell’Arcidiocesi di Genova.

Primo in Italia dedicato al Bambino Gesù, fu fondato nel 1905. Il culto fu diffuso da padre Cirillo del Carmelo a seguito di presunti eventi miracolosi. La prima immagine ritraente il Bambino Gesù comparve a Praga, da cui trae quindi la denominazione geografica, per la prima volta nel 1628.

In realtà la proposta di fondare un nuovo edificio conventuale ad Arenzano fu presa già nel corso del XVII secolo per sopperire alla richiesta dei pellegrini di un centro di appoggio fra gli altri edifici di culto della riviera ponentina e i conventi genovesi. Per veder edificato un nuovo convento si dovette attendere quasi tre secoli dopo e solo nel 1889 padre Leopoldo Beccaro poté intitolare la struttura conventuale a santa Teresa di Gesù.