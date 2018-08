Arenzano, aspettando il tramonto al Marina Grande con \"Weird Sunset Party\"

Genova. Dopo i fasti degli anni Novanta, lo Stabilimento Marina Grande (ora El Gallo Negro, in Località Marina Grande Pineta) di Arenzano (GE) si rituffa nell’organizzazione di eventi con “Weird Sunset Party”, festa al tramonto che inaugura la stagione estiva sabato 16 giugno (ore 18).

Ispirato a un format d’oltreoceano, l’evento avrà un protagonista speciale: il sole. «Negli Stati Uniti – spiegano gli organizzatori – sono sempre più in voga le feste al tramonto, con centinaia di persone sui tetti dei grattacieli ad assistere al crepuscolo». Dalle 16 si potrà entrare liberamente in spiaggia e, dalle 18, si parte con aperitivi, grigliate e dj set, attendendo il calar del sole. «In Liguria non avremo lo skyline newyorkese – proseguono – ma abbiamo spiagge magnifiche, dove poter organizzare party di questo tipo». Salutato il sole e accolta la notte, la festa proseguirà con un dj set.

L’ingresso è libero e gratuito, consumazione facoltativa.