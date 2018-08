Arciuli e l’America in bianco e nero

Genova. Le musiche di Lou Harrison, John Cage, George Crumb, Julia Wolfe, Missy Mazzoli, Richard Wilson, Frederic Rzewski. Un concerto “in bianco e nero” per Emanuele Arciuli, che porta l’America sul palco della Gog.

“American Landscapes: l’America in bianco e nero” per cinque tastiere esplora la musica contemporanea colta del Nuovo Continente. A rappresentarla è proprio uno dei più convinti interpreti di musica moderna americana, oltre a essere titolare della cattedra di pianoforte principale al Conservatorio di Bari e frequentemente professore ospite al College Conservatory of Music di Cincinnati e in altre università americane.

Biglietti a 20 euro, inizio alle 21.