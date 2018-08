Apertura Pubblica Osservatorio Astronomico di Genova (OAG) a Sestri Ponente

L’Osservatorio Astronomico di Genova, propone la consueta Apertura con il Pubblico (generalmente il 1° Sabato del mese) fissata per Sabato 7 Luglio!

L’appuntamento è previsto alle ore 21:00 all’incrocio tra Via Merano/Via S. Alberto a Sestri Ponente per agevolare il raggiungimento presso la struttura situata sulle prime alture del Monte Gazzo e più precisamente in Salita Superiore al Gazzo.

Per tutti quelli che sanno come raggiungere tale struttura, l’appuntamento è alle ore 21:15 direttamente in OAG.

Essendo un Visita Pubblica a numero chiuso per Max 50 persone, la partecipazione è da confermarsi tramite il sito di prenotazione all’indirizzo http://www.pheserverwin.com/aps/prenota_visita_mail.php?ID=13&uid= raggiungibile anche dal Sito Ufficiale http://www.oagenova.it/

E’ richiesto un piccolo contributo per Autofinanziamento di €3 a persona da versare direttamente in loco.

Per informazioni e contatti: Enrico 335-401919 Luca 392-4423200