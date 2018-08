Antonio Ornano porta il suo “Scoiattoli” a Cicagna

Cicagna. Sabato 19 marzo alle 21 torna Comic Bazar, la sezione della stagione 2015/2016 che porta sul palco del Teatro di Cicagna noti e amati comici televisivi. Nella sera della festa del papà arriva Antonio Ornano con Scoiattoli, uno spettacolo scritto dallo stesso Ornano con Carlo Turati e Matteo Monforte.

Qual è il filo conduttore che lega il professore cinico e spietato di Zelig a un attore di prosa dalla doppia personalità o ad un Life Coach di fama internazionale? La comunicazione. Partendo da come ci salutiamo, da come usiamo parola e corpo per trasferire messaggi volontari o involontari oltreché dallo studio dello spazio fisico di cui abbiamo bisogno per essere a nostro agio con il nostro interlocutore, Scoiattoli trae spunto per affrontare il modo con cui ci relazioniamo.

Ed è in questi termini che ci si chiede quali insegnamenti possiamo trarre dal comportamento degli animali, in che modo i messaggi di una mamma apprensiva possono devastare la personalità e quindi la comunicazione di un figlio unico. Fino a passare in rassegna le complesse dinamiche relazionali all’interno della coppia, dove il ruolo dominante del maschio contemporaneo è sempre più messo in discussione da una femmina che, nel caso della “Crostatina” di Ornano, è assolutamente totalitaria e prevaricatrice.

Antonio Ornano spazia dal biologo naturalista di Zelig, il cinico professore fuori dagli schemi, Prof. Ornano, che non perde occasione per ridicolizzare mode e costumi che riguardano gli animaletti domestici e i loro padroni, esaltando al contempo le abitudini predatorie e sessuali di quel mondo animale che ancora si mantiene selvaggio a Ignazio, il grande attore che soffre di disturbi bipolari, una sorta di dott. Jekyll e Mr Hyde, ossessionato da una mamma oppressiva, attraverso il life coach per eccellenza, Franco Prunes, il grande motivatore, l’esperto in tecniche di vendita e di comunicazione proattiva che rende le persone consapevoli delle loro potenzialità e Space Cacace, l’esorcista di architetti, il muratore di Renzo Piano.

Costo dei biglietti 12 euro. A partire dalle 20, nel foyer aperitivo informale offerto dalla direzione del teatro a tutti gli spettatori.