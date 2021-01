Anna Nicora porta in scena “Mamme, piccole tragedie minimali” a Nervi

Genova. Per la stagione invernale “Lunaria a Levante” di Lunaria Teatro e dopo la messa in scena dei primi due episodi domenica 14 febbraio alle ore 16 dal Teatro Emiliani di Nervi su Facebook Anna Nicora parta in scena gli ultimi due di “Mamme, piccole tragedie minimali”, quattro brevi pièce che ben sintetizzano la poetica di Annibale Ruccello, tra i più interessanti autori del teatro napoletano del Novecento, e il suo gusto per la citazione del mondo favolistico del “cunto” alla Giovanbattista Basile, così caro a Roberto De Simone.

La madre della prima pièce racconta favole “nere” che hanno per protagoniste donne e fanciulle dal fascino macabro. La seconda è la pazza Maria di Carmelo, ospite di uno “spitalo – carcero – monastero” dove rivive la sua alterità di Madonna laica in un mondo di costrizioni e di falsità.

La terza madre, il cui “mal di denti” – che dà il nome alla pièce – è anticipatore di un dolore ancora più forte per l’incapacità di comunicare con la figlia e il dramma che ne seguirà. Infine il vuoto cicaleccio telefonico che simbolizza la vacuità di pensieri e sentimenti dell’ultima delle quattro madri proposte, tutte accomunate da un destino segnato e che cancella, rendendole appunto “minimali”, le rispettive tragedie.