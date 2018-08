Animali Notturni al Garage

Genova. Il 5 maggio la sala Diana del Teatro Garage ospita Animali Notturni di Juan Mayorga, una produzione di Chiamateci pure Compagnia per la regia di Stefania Pepe.

È la storia di uomini e donne le cui vite sono dominate dal segreto e dalla solitudine. Un brav’uomo, il tutto fare di un condominio popolare, sente parlare della nuova Legge sull’Immigrazione e decide di servirsene. Capisce che questa legge lo pone al di sopra di gente per la quale una denuncia può determinare l’espulsione immediata. E utilizza questa legge per rendere schiavo un altro essere umano, un intellettuale senza permesso di soggiorno, che vive con la moglie nell’appartamento sottostante. Questa relazione, condizionata dalla pretesa di assoluta disponibilità del protagonista sull’altro uomo, è un segreto per entrambi. Le richieste del brav’uomo non sono mai vergognose o violente, avere uno schiavo è per lui l’unico modo di avere un amico, l’unico modo di riscattarsi dalla propria mediocrità.

Il risultato è una relazione forzata tra due esistenze interrotte, due animali notturni che in modo diverso si nascondono alla vita. In questa cornice si modificano i rapporti con le rispettive mogli, due personaggi femminili che vivono il nuovo equilibrio coniugale come se fossero in due mondi opposti, l’una scappando da quello squallido compromesso, l’altra sfruttandolo mediocremente per uscire dall’inutilità del suo quotidiano.

Protagonisti Giorgia Piana, Sabrina Rao, Giancarlo Perlo, Carlo Pepe.

Prezzo: intero 12 euro.