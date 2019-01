Anggun in concerto per la prima volta a Genova con “Intimate Tour”

Domenica 10 febbraio alle 21:30 il Crazy Bull di Sampierdarena ospita il concerto di Anggun, che approda a Genova per la prima volta con il suo Intimate Tour. In apertura di serata la band Era Ora.

Nata nel 1974 a Giacarta, Anggun è senza dubbio la più famosa artista indonesiana del mondo, nonché prima cantante asiatica ad aver raggiunto il successo su scala mondiale. Inizia la sua carriera da cantante in Indonesia, dove già da bambina inizia a riscuotere consensi, finché all’età di vent’anni decide di trasferirsi in Francia per raggiungere il successo in Europa. Accadrà nel 1997 con il singolo “Snow On The Sahara”, che in poco tempo diventa una hit internazionale; l’album di debutto dove è contenuto il singolo arriva a vendere oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo, aggiudicandosi il Triple Platinum in Italia e Indonesia, il Platino in Francia e Malesia e l’Oro in Svizzera, Finlandia, Filippine e Singapore.

In Italia Anggun è ricordata anche per le sue partecipazioni al Festivalbar, al concerto di Natale in Vaticano e per le hit come “Still Reminds Me”, “Undress Me”, “A Rose in The Wind”, “I’ll Be Allright” e, nel 2003, per il singolo “Amore Immaginato”, in coppia con Piero Pelù. Qualche anno più tardi, Anggun scrive il tema principale del film “The Transporter II”, diventando il primo artista di origine asiatica ad aver interpretato la principale sigla di un film numero 1 al botteghino statunitense. Nel 2014 riceve il leggendario “World Music Award” a Monaco come artista asiatico con più vendite di dischi al mondo. Recentemente è entrata a far parte dei giudici di “Asia’s Got Talent”, il più grande talent show televisivo al mondo.

Con il suo “Intimate Tour”, Anggun torna nei club e nei teatri italiani con un concerto intimo, accompagnata da tre musicisti (percussioni, chitarra e tastiere), per riproporre tutti i maggiori successi del suo repertorio e per presentare “8”, l’ottavo album in studio uscito nel 2017, da cui sono estratti i singoli “The Good is Back” e “What We Remember”, un pop-electro single coinvolgente, che ha incontrato un enorme successo in Asia, dove è entrato direttamente nella Top 10 delle canzoni di iTunes più vendute.