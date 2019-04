“Angelo Salvatore Baghino – 20 cantautori in “Campo”

Venti ritratti per venti cantautori immortalati dal pittore genovese Angelo Salvatore Baghino “Bago”. Il numero non a caso ricorda proprio il ventennale della scomparsa di Faber, a cui sarà dedicata una grande tela raffigurante Faber con l’immagine dei tarocchi tanto cari all’artista, oltre a quella già esposta presso lo spazio museo di viadelcampo29rosso – casa dei cantautori genovesi .

L’inaugurazione avverrà Venerdì 12 Aprile alle ore 17.00, alla presenza di molti amici musicisti di Baghino, che verranno a salutarlo per l’occasione: Gianni Belleno, Nico Di Palo, Andrea Incandela, Fabio Mori, Vladi dei Trilli ed altri amici interpreti della genovesità.

A moderare l’incontro il giornalista Marco Benvenuto e ad allietarci con la musica Nicole Coceancig che ci regalerà una sua personale interpretazione delle canzoni di Fabrizio De André ed altri cantautori .

In mostra 20 tele collage che ritraggono altrettanti artisti di spicco del panorama musicale genovese, che si accompagnano anche ad un sincero ricordo di Don Andrea Gallo.

Non rivelarne i nomi è un invito alla presenza ed alla partecipazione a questa giornata di fermento musicale ed artistico a 360° che ci vede coinvolti in compagnia dell’autore e di grandi nomi della musica.

L’artista donerà 30 stampe serigrafiche con intervento pittorico ai presenti all’inaugurazione.

Evento a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro e Viadelcampo29rosso

Aggiornamenti su: https://www.facebook.com/viadelcampo29rosso/