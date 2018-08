Andy Warhol Superstar alla Tosse

Genova. Andy Warhol Superstar indaga la biografia intima dell’artista a confronto con quella pubblica: la sua curiosità per tutto ciò che era trasgressivo ed estremo e la sua fede cattolica, il rapporto con la madre, con gli Usa, con i soldi e il potere, con il sesso e la castità.

La sua vita è una fiaba sinistra in cui un bambino povero è trasformato in un principe delle tenebre che soccombe alla solitudine e alla tristezza, in mezzo ad una folla stravagante di cortigiani pazzi. Oppure Andy fu uno straordinario self made man capace di costruirsi un’immagine pubblica in grado di vendere milioni di dollari?

Una produzione Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse/Teatro Cargo, regia di Laura Sicignano.

Inizio alle 20.30, biglietti da 14 euro.