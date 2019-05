“Andiamo dal Mago di Oz!” Il ritorno nelle fiabe al Teatro Garage di San Fruttuoso

Genova. Dorothy è tornata dalla Città di Smeraldo e racconta alla zia Em la sua meravigliosa avventura nel Paese di Oz. Gli amici Spaventapasseri, Taglialegna e Leone prendono vita insieme ai suoi ricordi e la zia Em trascrive in un libro il lungo e pericoloso viaggio della nipotina per ritornare a casa, la sconfitta della strega cattiva dell’Ovest e l’incontro con il grande mago di Oz, perché un’avventura così straordinaria non può essere dimenticata.

La fiaba americana di L. Frank Baum “The Wonderful Wizard of Oz” (1900) è messa in scena con l’aiuto di riprese video con cui gli attori interagiscono, utilizzando come colonna sonora per i movimenti scenici le musiche tratte dal famoso musical di Victor Fleming interpretato da Judy Garland. La narrazione segue il percorso originale della fiaba, utilizzando come escamotage tecnico il racconto scritto dalla Zia Em che raccoglie in un diario le avventure della nipotina Dorothy.

QUANDO: 19 Maggio 2019@17:00

DOVE: TEATRO GARAGE

via Paggi 43 b

Genova

COSTO: € 7,00