Andersen Festival: cinque giorni di “passioni”

Sestri Levante. Il tema di quest’anno sono le “passioni”. L’Andersen Festival anima la cittadina del Tigullio come ogni anno per cinque giorni tutti da vivere dall’8 al 12 giugno. Un fitto programma con nomi noti come Ambra Angiolini e Gnu Quartet, Fernanda Contri, Neri Marcorè, Roberto Cingolani, Cecilia Strada, Gad Lerner, Umberto Galimberti, ma anche artisti internazionali tutti da scoprire, esponenti di spicco del circo e del teatro di strada: Andy Snatch, Les Soeurs Kif-Kif, Fernando Pose, The Chipolatas e molti altri.

Per la sezione Realtà del mondo ospite Moncef Ben Moussa, direttore del Museo del Bardo di Tunisi e ancora tanti protagonisti del teatro per i più piccoli: Teatro del Piccione, Teatro della Tosse, Jashgawronski Brothers.

La location come sempre è unica al mondo: le due baie di Sestri Levante sono una cornice perfetta, ma anche il convento dell’Annunziata.

L’ingresso è gratuito.