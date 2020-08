Ancioa in Festa!

Una grande festa ad ingresso gratuito: dalle 18.00, una selezione di cocktail e finger food e una carta speciale anche per l’asporto, e Dj Set con Dj Valenza di Radio Babboleo. Ospiti della serata Gin Mare Capri di Compagnia dei Caraibi con cocktail realizzati per l’occasione. Anche Il Malkovich Secret Bar delizierà con una carta cocktail speciale. E per chi preferisce la birra, ci saranno le specialità di Luppola Street Beverage. Ad accompagnare la festa, l’intrattenimento a cura del Laboratorio Odradek con con le loro spettacolari attività circensi e arti acrobatiche. E quando cala la notte ancora uno spettacolo con il fuoco, per salutare Ferragosto insieme.

Intrattenimento gratuito, consumazione non obbligatoria.

Per info e prenotazioni: 342 3310695 o eatalygenova@eataly.it