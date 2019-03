Anche Sampierdarena arriva la famosa Spianata Genovese: apre \"Antica Vaccheria Cantore\".

Giovedì 21 marzo 2019, alle ore 16.30 presso Via Antonio Cantore 89R sarà inaugurata la nuova “Antica Vaccheria Cantore”: la più recente attività della già conosciuta Antica Vaccheria. Infatti, dopo il successo del primo locale in Via Bertani 20r (zona Castelletto), sono seguite le inaugurazioni del ristorante NICS di Sestri Ponente e dell’Antica Vaccheria Marsala di Piazza Marsala; ed ora questa gustosa novità in Via Cantore.

Presso “Antica Vaccheria Cantore” sarà possibile assaporare le famose Spianate Genovesi (la pinsa dell’Antica Vaccheria), il buonissimo gelato e le torte semifreddo: tutti di produzione propria e realizzati con materie prime di elevata qualità.

L’inaugurazione è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare: ai bambini sarà regalato un palloncino con il logo della “Mucchina”, un assaggio di gelato e potranno assistere allo speciale spettacolo di Mago Bignè (Walter Morando), il Bubble Artist. Sarà, poi, offerto un assaggio delle varie pinse.

Fausto Malerba è l’ideatore di Antica Vaccheria. Ecco alcune sue parole: «Alcuni anni fa su una bellissima vallata del Parco del Peralto è nata Antica Vaccheria, una azienda agricola, con l’ambizione di essere un bacino di coltivazione di erbe officinali, frutta e verdura, destinati alla produzione della nostra gastronomia (in particolare della nostra pinsa) e del nostro gelato. Inoltre, abbiamo una grande ambizione: quella di portare le scuole, i bambini e i giovani ad imparare gli aspetti della coltivazione e l’amore per le cose genuine; questo percorso è iniziato da poco, ma sta già prendendo piede. Inoltre, il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare sullo sviluppo e sulla ricerca di prodotti di altissima qualità sul territorio italiano. La scelta, poi, di aprire Antica Vaccheria Cantore è una scelta di passione e di amore. Via Cantore evoca in me ricordi bellissimi dell’infanzia e sono certo che questa Via sarà in grado di dare un bell’eco ai nostri prodotti. Desideriamo che anche Via Cantore possa apprezzare e godere della qualità di Antica Vaccheria”.