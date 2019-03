Anche a Genova la Trenta Ore Photo Marathon

La maratona fotografica che unisce fotografia e solidarietà: 30 ore a disposizione per sostenere il progetto “Sclerosi multipla: giovani mamme e bambini”. Trenta Ore Photo Marathon è il titolo della maratona fotografica organizzata da Italia Photo Marathon a sostegno di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) in collaborazione con Trenta Ore per la Vita con il supporto di Melavi’ – Società Cooperativa Agricola Valtellinese – che prenderà il domenica 3 marzo in contemporanea in tutto il territorio italiano.

A Genova l’appuntamento è alle ore 9.30 in piazza Caricamento, di fianco a Palazzo San Giorgio, dove sarà presente AISM, che con i suoi volontari accoglierà tutti coloro che vorranno prendere parte all’iniziativa.

La Trenta Ore Photo Marathon è aperta a tutti e con qualunque mezzo fotografico digitale: reflex, compatte, smartphone. Testimonial della manifestazione è Lorella Cuccarini.

Partecipare è facile: basta iscriversi su https://www.italiaphotomarathon.it/trentaore. Il costo dell’iscrizione è di 15 euro. I fondi raccolti con l’iscrizione verranno destinati al progetto SCLEROSI MULTIPLA: GIOVANI MAMME E BAMBINI promosso da AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla in collaborazione con Trenta Ore per la Vita. Si stima che in Italia le giovani donne con SM tra i 16 e i 44 anni siano 33.000. Ogni giorno in Italia 6 donne scoprono di avere la sclerosi multipla. Molto spesso la loro vita e quella dei loro figli viene stravolta completamente dalla malattia. Attraverso una rete di protezione attiva in 50 città italiane con un equipe composta da psicologi, legali, professionisti e volontari sarà possibile fornire loro l’aiuto necessario per combattere la propria sfida quotidiana con la malattia.

Come funziona. Una volta effettuata l’iscrizione, durante la giornata del 3 marzo verranno resi noti 3 temi fotografici. Esattamente alle 10, alle 13 e alle 16, simbolicamente ogni 3 ore, proprio perché ogni 3 ore si registra una nuova diagnosi di SM. I temi, segreti fino al rilascio, verranno lanciati da tre piazze a Torino, Roma e Milano via social e nella postazione di piazza Caricamento a Genova , così da raggiungere tutta la penisola. I partecipanti dovranno lasciarsi ispirare da storie o esperienze di SM al femminile e, una volta rilasciato il tema, potranno girare liberamente per il proprio territorio e scattare seguendo il proprio stile e la propria creatività. I concorrenti avranno a disposizione 30 ore per fotografare (fino alle 16.00 del 4 marzo) e 30 ore per selezionare, elaborare e caricare una foto per ogni tema sul portale dedicato (fino alle 22.00 del 5 marzo).

Tutte le foto inviate andranno a formare una grande gallery sul web. Una giura tecnica insieme a rappresentanti di AISM e di Trenta Ore per la Vita decreterà i vincitori che saranno invitati all’ evento di premiazione.