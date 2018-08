Anche a Genova c’è la notte dei ricercatori, animazioni e spettacoli al Porto Antico

Genova. Per celebrare il decimo anniversario de La Notte Europea dei Ricercatori in Italia centinaia di ricercatori di Università e Centri di ricerca pubblici e privati della Liguria hanno organizzato per venerdì 25 settembre una serata ricca di eventi e spettacoli, laboratori e giochi, esperimenti e concerti.

Dalle nanotecnologie alla robotica, dalla vita dell’homo sapiens alla meteorologia ed alle scienze della terra, dalla crittografia alla botanica, dalle profondità del mare all’infinito della volta celeste il pubblico sarà accompagnato alla scoperta di quanto la ricerca determini e influenzi la vita di tutti i giorni e le prospettive per il nostro futuro.

I ricercatori si metteranno in gioco non solo spiegando e dimostrando con laboratori ed esperimenti i contenuti delle loro scoperte, ma anche rendendosi protagonisti di spettacoli e concerti, con l’entusiasmo e il coinvolgimento che è stato il principale motivo del successo della manifestazione e del crescente gradimento di pubblico nelle edizioni precedenti.

Stimolare la curiosità e il piacere della scoperta, divertirsi all’insegna della conoscenza ed emozionarsi con le scoperte del mondo della ricerca sono gli obiettivi degli organizzatori, che, per coinvolgere un pubblico sempre più numeroso, hanno deciso di festeggiare alla grande il decennale della manifestazione introducendo nuove prestigiose location.

A Genova, grande novità per l’edizione 2015: il Porto Antico ospita il cuore della manifestazione cittadina, con un caleidoscopio di esperimenti, laboratori e spettacoli.

Dalle 17 alle 24 il piazzale delle Feste si animerà con laboratori, dimostrazioni, giochi e presentazioni di tecnologie e studi nei più svariati campi del sapere: dalla gara di razzi ad acqua realizzati con materiali di uso comune all’interattività e alla modellazione 3D, dai robot sottomarini alle simulazioni robotiche per la chirurgia, dallo studio di fauna e flora ad un goloso esperimento di cottura ed assaggio. Il programma degli spettacoli comprende esibizioni di teatro e dialoghi, una brass band itinerante e uno scatenato concerto di band di ricercatori.