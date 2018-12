Altre dimensioni? La Metavisione presenze silenziose tra noi

IN ANTEPRIMA ASSOLUTA PER GENOVA

L’associazione FCOIAA organizza un convegno sulla METAVISIONE: sistema di transcomunicazione video tramite cui, supportati da una specifica configurazione tecnologica, è possibile ricevere su schermi televisivi volti e immagini provenienti da piani dimensionali sconosciuti.

Un’occasione unica in cui saranno proposte le nuove ricerche e mostrate le sperimentazioni del ricercatore MARZO LUZZATTO che dal 1995 effettua studi sull’argomento, ottenendo risultati sempre più precisi e oggettivi (ha all’attivo, ormai, un archivio di migliaia di immagini).

Simultaneamente alla seduta di medianità pubblica, a cura della medium MARY D’URZO, Luzzatto effettuerà una sperimentazione di Metavisione in diretta, mostrando a tutti i partecipanti gli esiti ottenuti.

A seguire interverrà l’analista programmatore e scrittore ALFREDO BENNI che relazionerà sull’argomento “Mondi nascosti” affrontando il complesso tema dello studio e analisi di mondi invisibili o extradimensionali a noi sconosciuti, sulla loro esistenza e possibile esplorazione.

Presiederà, in qualità di moderatore, MARCELLO VALERI, counselor ed esperto di comunicazione e psicosomatica.

Il convegno si concluderà con una tavola rotonda e gli interventi del pubblico presente.

Sarà presente il Centro Studi Italiano di Parapsicologia con le sue pubblicazioni.

Le immagini della locandina sono alcuni degli esiti ottenuti dalle sperimentazioni di MARCO LUZZATTO.

——

Ingresso € 18,00, prenotazione obbligatoria, tramite iscrizione sul form del sito www.fcoiaa.it partire dal giorno 2 gennaio 2019.