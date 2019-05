All\'Orizzonte di Recco inaugurano le serate latine

Sabato 18 maggio 2019 al bar ristorante Orizzonte (Lungomare Bettolo 2, Recco; telefono 0185 739096) inaugura la stagione estiva con le serate latine tenute dallo staff del Caribe, il celebre club di Corso Italia che da anni porta la musica caraibica a Genova e in tutta la Liguria.

Per iniziare al meglio la serata, dalle 20.30 si potrà gustare un ricco apericena, un’ottima pizza o usufruire del servizio ristorante, prenotando al numero 0185 739096. La festa continua con il corso in pre serata di reggaeton e con la serata latina, in compagnia dei dj e degli animatori del Caribe: insieme ai ballerini Moreno, Mauricio, Elena e Alfredo si ballerà kizomba, baciata e reggaeton.

Sempre all’Orizzionte, continuano le lezioni latine del Caribe, che si tengono ogni lunedì e giovedì dalle 20.30 alle 22.30. Le lezioni sono incentrate sulla danza caraibica e sulla kizomba, per imparare le basi e per approfondire la tecnica di queste coinvolgenti discipline. A tenere i corsi il ballerino e maestro del club di Corso Italia Moreno Niosvel.

«Da molti anni il Caribe porta in tutta la Liguria il meglio della musica e della danza latina – spiega Rocco Mariani, direttore del club di Corso Italia– Attraverso i nostri corsi, il pubblico potrà conoscere il nostro metodo di insegnamento, che da anni ci contraddistingue, grazie alla presenza di maestri qualificati, che, con esperienza e professionalità, trasmettono ai ballerini la vera passione per il mondo latino».

Il programma è così articolato: lunedì dalle 20.30 alle 21.30 si tiene il corso di kizomba open, mentre dalle 21.30 alle 22.30 è in programma la lezione di caraibico per principianti. Il giovedì si inizia sempre alle 20.30 con il corso di kizomba open, mentre alle 21.30 si tiene il corso di caraibico livello intermedio.

Per informazioni: 335 207103