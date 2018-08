Allevi festeggia i 25 anni di attività live

Genova. Il pianoforte di Giovanni Allevi suona al Politeama Genovese. Uno spettacolo per festeggiare i 25 anni di attività live del compositore che, dopo l’uscita del libro “Vi porterò con me”, da dicembre riparte con una doppia tournée in date esclusive e in Europa: appuntamenti tra i quali non può mancare Napoli, città nella quale l’artista tenne il suo primo concerto nel 1991, e sempre ricordato da lui stesso con grande affetto.

Lo spettacolo è fuori abbonamento. Biglietti a partire da 30 euro.

Inizio alle 21.