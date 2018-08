All’Archivolto la notte degli scrittori con Cognetti, Comencini, Murgia e Vinci

Venerdì 25 novembre 2016 alle ore 19 al Teatro Archivolto di Genova ritorna La notte degli scrittori, ormai uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico teatrale e letterario genovese, protagonisti questa volta Paolo Cognetti, Cristina Comencini, Michela Murgia, Simona Vinci. Il format, nato dalla collaborazione tra il Teatro dell’Archivolto e Giulio Einaudi editore, si basa su un’idea di condivisione e convivialità: per questo gli scrittori vengono invitati a raccontarsi sul palco da Danilo Di Termini, che conduce la serata, prima che ciascuno di loro, affiancato dagli attori Rosanna Naddeo e Giorgio Scaramuzzino, diventi protagonista di piccoli reading tratti dalla propria opera; e per questo è prevista una cena a buffet nell’intervallo (curata dall’Istituto Alberghiero Bergese).

In questa settima edizione della Notte degli scrittori è stato scelto di estrarre i testi principalmente dagli ultimi libri degli autori presenti: per Paolo Cognetti Le otto montagne, storia dell’amicizia tra due ragazzi – e poi due uomini – così diversi da assomigliarsi, un viaggio avventuroso e spirituale alla continua ricerca di una strada per riconoscersi; per Cristina Comencini Essere vivi, in cui un uomo e una donna, legati solo dal fatto che i rispettivi genitori sono morti insieme, scoprono un nuovo modo di vivere le proprie vite; per Michela Murgia Futuro Interiore, un saggio in cui si analizza una generazione che fatica a trovare una propria dimensione storica, ovvero quella dei nati negli anni Settanta, esattamente come la scrittrice sarda, ammarati tra i baby boomers e i nativi digitali. Infine Simona Vinci ci trasporta nelle inquietudini di Leros, isola lager che nasconde terribili segreti, al centro del romanzo La prima verità, con cui ha vinto il Premio Campiello 2016.

Biglietti a 20 e 22 euro, studenti 7,50 euro. La cena è inclusa nel prezzo del biglietto.

Info e biglietteria 0106592220 / 010412135, www.archivolto.it