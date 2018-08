Alla Tosse un grande dramma di Albert Camus

Genova. Un dramma che racconta gli attentati terroristici dei rivoluzionari socialisti russi che, tra il 1901 e il 1906, provocarono oltre duecento morti.

Diretto da Emanuele Conte, protagonista dei Giusti di Albert Camus è una “cellula terroristica”, un gruppo di giovani rivoluzionari composto da quattro uomini e una donna che si trova ad affrontare un angoscioso caso di coscienza: è possibile dare una giustificazione morale alla violenza e al terrorismo rivoluzionario? In sostanza, il fine giustifica i mezzi? Un dramma di concretezza e potenza evocativa, una situazione universale, il racconto del passato per riflettere sul presente, su ciò che accade dentro e fuori di noi quando si sceglie la violenza per sovvertire l’ordine delle cose.

In scena al Teatro della Tosse dal 22 al 28 febbraio e dall’1 al 4 marzo, a partire dalle 20.30.

Biglietti da 12 euro.