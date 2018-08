Alla Tosse torna l’Uomo delle Bolle con Controvento

Genova. Sul palcoscenico della Tosse ritorna l’amatissimo Uomo delle Bolle con un nuovo spettacolo, Controvento.

Tra le Bolle, all’alba dell’era del volo (1913), un affascinante aviatore spericolato e pasticcione volerà verso l’ignoto. In scena un bellissimo biplano, bolle e clownerie si fondono per dare vita a uno spettacolo di raffinato divertimento adatto a un pubblico di ogni età. Dedicato a tutti i sognatori, più o meno eroici, che non hanno mai lasciato nulla di intentato.

Prima dello spettacolo, domenica alle 15, il laboratorio “Un mondo di colori”, a cura di Tagesmutter Arcobaleno.

Biglietti da 6 euro, inizio alle 16 (domenica 25 marzo), e alle 10 (lunedì 26 marzo).