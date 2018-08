Alla Tosse c’è N.E.R.D.S, una commedia dal cuore nero

Genova. In medicina N.E.R.D. (Non Erosive Reflux Desease) è l’acronimo che indica il reflusso non erosivo, un classico bruciore di stomaco fastidioso ma apparentemente innocuo.

Lo spettacolo in scena alla Tosse racconta di una famiglia tradizionale, l’ambientazione è quella di un agriturismo famoso per banchetti e cerimonie. Padre, madre e quattro figli maschi. Oggi è il 50esimo anniversario di matrimonio dei genitori e per l’occasione i figli Nico, Enri, Robi e Dani, insieme ad altri parenti e conoscenti, si ritrovano qui per festeggiare.

L’idea è quella che tutto sia perfetto, con tanto di torta nuziale, discorso dei figli e fotografie agli sposini nel parco, vicino al laghetto con le paperelle. I festeggiamenti si svolgeranno in tutta sicurezza perché il parco è stato da poco recintato per evitare che la marmaglia di stranieri là fuori possa entrare a disturbare i clienti. All’una in punto verranno serviti gli antipasti. Ma fin da subito le apparenze, in questa micro comunità fatta di egoismi e tanti silenzi, sono bombe inesplose pronte a detonare alla minima scintilla…

Inizio dello spettacolo alle 20.30 (sabato alle 19), biglietti alle 14.