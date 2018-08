Alla Tosse arriva un Treno di folletti di Natale

Genova. Liberamente ispirato a un racconto dello scrittore Chris Van Allsburg, Il treno dei folletti di Natale ha come protagonista una donna che ogni anno ritorna in una vecchia stazione semi-abbandonata. Un giorno, da bambina, in quella stessa stazione, salì su un treno che la condusse al Polo Nord a conoscere Babbo Natale. Lo sguardo del pubblico di bambini porta la donna a ricordare.

La neve che cade silenziosa, il crepitare del fuoco, la casa dei nonni in aperta campagna: questo è l’inizio di una narrazione ricca di avventure emozionali, piene di colori e suoni. La noia di una giornata senza amici, l’incontro fortuito con un pupazzo di neve triste e solo, l’idea di costruirgli una famiglia che lo renda felice: i bambini salgono sul palco e aiutano la donna a ricreare i giochi di un tempo. E poi l’arrivo di un treno misterioso e inaspettato che trasporta tutti nel racconto di una notte magica piena di folletti.

Prima dello spettacolo, la domenica alle 15, è in programma il laboratorio “Addobbi natalizi da mangiare” a cura di gelateria-yogurteria Karol-Ice.

Inizio alle 16 e alle 17,30 (17 domenica) e alle 10 (18 lunedì). Biglietti da 6 euro. Per le repliche al mattino: nidi, scuole infanzia e primarie biglietto euro 5.