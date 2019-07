Alla Terrazza di Sturla \"Una noche en Cuba\"

Venerdì 5 luglio 2019 alla Terrazza di Genova Sturla (via 5 Maggio, 2) continua l’appuntamento con le serate latine del venerdì curate dallo staff del Caribe, il club di Corso Italia che da anni porta la musica caraibica a Genova e in tutta la Liguria.

In programma questa settimana la serata “Una noche en Cuba”, con sale di latino a 360°, bachata fusion e kizomba. Ospiti della serata i più grandi dj latini come dj Doctor Jekill, dj Erick La Voz e dj Julian. Presenti anche le ballerine di Lady Cuban Style, il gruppo di Anaisa Castillo, protagoniste di uno show presentato in esclusiva alla Terrazza. Non mancherà l’animazione con i ballerini della Reunion Latina, composta dalle scuole Caribe Club, Karisma Dance, Soul Dancing e G&B Dance.

Ampio parcheggio gratuito con servizio navetta incluso. Per informazioni: 392 0541777, 335 207103