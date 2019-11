Alla scoperta dell\'Albergo dei Poveri

Nell’ambito della campagna nazionale “Fuoriposto, Il lavoro dove non te lo aspetti” , promossa da FederSolidarietà- Confcooperative, Solidarietà e Lavoroscs-onlus propone un evento all’insegna della cultura e dell’accessibilità nella giornata di sabato 23 novembre alle ore 11:00, quando si terrà una speciale visita dell’ Albergo dei Poveri accompagnati in via esclusiva dalla curatrice Annamaria De Marini e coadiuvati da una introduzione in LIS (Lingua dei Segni), a cura di Solidarietà e Lavoro.

E’ necessaria la prenotazione