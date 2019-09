Alla sala Diana di via Paggi Maniman Teatro con GladiAttori

Maniman Teatro

GladiAttori

GladiAttori è lo spettacolo inedito del Maniman Teatro che inaugura sabato 28 la ormai tradizionale rassegna di teatro d’improvvisazione alla Sala Diana. La compagnia definisce lo spettacolo come “più crudele al mondo” perché riprende il clima dell’antica Roma per mettere in scena in modo scherzoso il peggio di ognuno di noi, quello che realmente diventiamo quando in gioco c’è la vita. Sotto il dominio dell’ImperAttore Hictus, otto GladiAttori giocheranno per la sopravvivenza e alla fine, uno e solo uno sarà decretato vincitore: il pubblico deciderà, improvvisazione dopo improvvisazione, quale gladiattore eliminare dall’arena fino ad eleggere il migliore. GladiAttori, nasce da un’idea di Andy Ferrari, un format unico nel suo genere che permetterà al pubblico di essere giudice supremo in una serata dove non mancheranno le risate.

Prezzi rassegna Maniman Intero € 10,00 ridotto € 6,00 (soci Maniman, Improteatro, Goblin, abbonati Teatro Garage, over 65 anni e ragazzi) per prenotazioni http://www.manimanteatro.it tel. 345/345.93.95

domenica 29 settembre ore 17,00

Compagnia Liberitutti

Alla ricerca di Peter Pan

Testo e regia Fiorella Colombo

con

Fiorella Colombo, Margherita Nigro, Alessandro Gajetta, Giuseppe Pellegrini

Comincia domenica 29 settembre la 6a rassegna Ti racconto una fiaba con lo spettacolo di Fiorella Colombo “Alla ricerca di Peter Pan” con Fiorella Colombo, Margherita Nigro, Alessandro Gajetta, Giuseppe Pellegrini, Gabriele Nucera.

Si tratta di una rilettura della famosa storia di Peter in cui si immagina un “dopo” in cui sull’Isola che non c’è è accaduto qualcosa di molto strano: Peter Pan è sparito! Dove sarà finito? Nessuno lo ha più visto. I Bimbi Sperduti sono rimasti senza una guida e tra loro regna il caos, Giglio Tigrato è pronta a partire per mettersi sulle sue tracce con l’intera tribù, Trilli è triste e sola e pare che la sua polverina magica non faccia più effetto, mentre Capitan Uncino, dopo un primo piglio di trionfo, è disperato e se la prende sempre di più con Spugna.

Senza Peter Pan tutto non è più come prima: il tempo ha cominciato ad avere un senso, ma nessuno vuole invecchiare. Bisognerà darsi da fare e trovarlo prima possibile!

Cosa fare? Dove andare a cercarlo? Che strategia adottare?

Ognuno fa congetture e accusa l’altro, fino a quando scoprono che è necessario trovare un accordo comune, rinunciare ciascuno ad un pezzetto di sé, per unire forze e intenti. Ed ecco che cominciano a spuntare indizi…

Lo spettacolo è cantato e suonato dal vivo, inoltre si tratta di uno spettacolo interattivo che coinvolge i bambini facendoli entrare dentro la storia.

Posto unico € 7,00 info e prenotazioni 010.511447 info@teatrogarage.it la biglietteria alla Sala Diana Apre dalle 16,00 cell. 377 089 7309