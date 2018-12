All you can Beer – Aperifluo

Giovedì 6 dicembre, apericena fluo fornito da SteMar Gourmet con cucina tipica ligure a partire dalle ore 20:00 in Via Montevideo, 97r presso il Caledonian Pub. Serata FLUO con formula All You Can Beer, tutta la birra che riesci a bere in un’ora.

L’apericena è su prenotazione a soli 12 euro ma la serata sarà libera per tutti.

Luci fluo, tanti gadget e makeup fluo per tutti.

Per le prenotazioni chiamare Stefano al numero +39 3467430423 oppure tramite la pagina dell’evento https://www.facebook.com/events/849989738708142/