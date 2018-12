“Alis” – Le stelle dal Cirque du Soleil e del Nouveau Cirque al Politeama Genovese

Le Cirque World’s Top Performers presenta lo show dei record “Alis”: per la prima volta insieme in uno spettacolo straordinario un cast di oltre venticinque artisti, acclamati protagonisti di stow come “Amaluna” del Cirque du Soleil e il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo.

Definito “un fenomeno unico nel suo genere” ALIS è lo show di tutte le emozioni con i migliori artisti dal Cirque du Soleil e dal mondo del Nouveau Cirque. È l’unico show internazionale di quasi 2 ore senza interruzioni e che non usa gli animali. Presentato da Le Cirque World’s Top Performers, ALIS vanta un super cast che rappresenta l’eccellenza circense contemporanea: acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti.

Per il pubblico ci sarà l’opportunità di vedere per la prima volta insieme artisti di grandissimo talento che si esibiranno nei numeri aerei e a terra che li hanno resi famosi in tutto il mondo e premiati con i più prestigiosi riconoscimenti internazionali.

“Alis” è anche un viaggio appassionante nei valori umani, perché s’ispira alle sognanti e surreali atmosfere della letteratura fantastica dell’800 e in particolare ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”.

5 REPLICHE

giovedì 13 dicembre ore 21

venerdì 14 dicembre ore 21

sabato 15 dicembre ore 16 e ore 21

domenica 16 dicembre ore 16

INFO PER SCUOLE E GRUPPI

0108311456

lucaesposito@politeamagenovese.it

laraziggiotto@politeamagenovese.it

BIGLIETTERIA

lunedì, martedì, mercoledì e sabato 11 – 13 e 16 – 19

giovedì e venerdì 11 – 19 continuato

domeniche di spettacolo 15 – 18

sere di spettacolo 20 – 21