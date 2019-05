Alimentazione salutare, il convegno in via Carducci

Genova. Una giornata speciale, per scoprire tutto quello che vorresti sapere sull’alimentazione salutare. Gli argomenti saranno tantissimi: SABATO 18 maggio, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Le basi dell’alimentazione salutare (e le finte credenze)

Come impostare una rotazione settimanale ideale (per onnivori, vegetariani, vegani)

La colazione (tutti gli ingredienti che usi e come sfruttarli al meglio)

L’indice glicemico (cos’è e come controllarlo, per aumentare energia e produttività)

Lo zucchero (siamo tutti dipendenti dai dolci: perché e come diminuirli)

Non solo pasta (gli altri cereali, come prepararli, …e il glutine?)

Le verdure (cotte e crude, quando mangiarle)

Le proteine animali (quali prediligere)

I legumi (abituare il corpo a digerirli senza fatica)

La soia (fa bene oppure no?)

…e tanto altro ancora!

E poi trucchi e tanti suggerimenti pratici, per iniziare subito a sentirti meglio.

—

Quali sono i benefici di un’alimentazione salutare?

Dimagrire: è il primo risultato che si ottiene, senza diete e in modo naturale

Benessere: più energia, concentrazione, buon umore …perché liberi il corpo dalle tossine

Prevenzione: spesso la sottovalutiamo, ma è importantissima!

Rendi più forte il tuo corpo col cibo sano.

—

Il corso si terrà a Genova in un open space in via Giosuè Carducci (zona Piazza De Ferrari).

Si tratta di un evento unico, che in 1 giornata full immersion ti insegna quello che abbiamo imparato in anni di studio e pratica.

Il corso verrà tenuto dal dott. Federico Balocchi, laureato in farmacia, Master in Alimentazione naturale, Consulente ed Educatore Nutrizionale, specializzato in alimentazione a basso indice glicemico per il benessere e la prevenzione. Tiene regolarmente corsi di alimentazione e cucina naturale a Milano e in tutta Italia, per stimolare le persone a rendere il cibo un prezioso alleato della salute.

Inoltre, parteciperà Paola Russo, co-fondatrice del progetto Mangiare senza zucchero, specializzata in Culinary nutrition e appassionata realizzatrice di piatti salutari e sugar free.

—

**Iscriviti ora al corso “Alimentazione salutare” e ricevi il codice sconto esclusivo per il workshop sul cioccolato di domenica 19 maggio!