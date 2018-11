“Alichin di Malebolge” – Spettacolo di e con Enrico Bonavera

Grazie ad una seduta spiritica un diavolo riesce a tornare all’inferno da cui proviene. Gioco spassoso tra la commedia dell’arte e la Commedia dantesca. Attore di prosa forte di un’esperienza trentennale che spazia dalla collaborazione con l’Odin Teatret a quella con i principali Teatri Stabili italiani, pedagogo in autorevoli realtà formative italiane e straniere, Enrico Bonavera vanta un rapporto di lunga data con la Commedia dell’Arte. È di fatto un allievo di bottega di Ferruccio Soleri, dal quale ha raccolto l’eredità di Arlecchino, recitando in Arlecchino servitore di due padroni, lo spettacolo firmato da Giorgio Strehler con cui ha girato tutto il mondo.

Bonavera ha creato “Alichin di Malebolge” per il festival di Ravenna dedicato a Dante Alighieri, Dante2021. Alichino è un diavolo dei Malebranche che, inseguendo Dante e Virgilio, a suo dire colpevoli di aver fatto cadere lui e il suo compagno Calcabrina nella pece bollente, finisce fuori dall’Inferno e si perde nel mondo dei vivi.

Per otto secoli Alichino ha vagato per il mondo, accompagnandosi alle compagnie dei teatranti e reincarnandosi di volta in volta negli interpreti della maschera di Arlecchino. Ora finalmente, grazie a una seduta spiritica, è tornato a Malebolge, il posto a cui appartiene. Ma come spesso succede il ritorno a casa riserva sempre molte sorprese. Dove sono finiti i Dannati? Dove quella bella puzza rassicurante? Dove fiamme e pece? L’Inferno non è più quello di una volta.

In un’ora e mezza scoppiettante, in un dialetto falso lombardo-veneto, Bonavera indossa le vesti di questo ‘povero diavolo’, furioso, ingenuo, stralunato, e pasticcione, divertendosi a giocare con la fantasia nel mondo della Commedia dantesca: un viaggio ricco di avventure paradossali, comicità e tanta poesia.