“Alice in Monsterland” – Spettacolo itinerante all’Acquario

“Alice in Monsterland” è uno spettacolo teatrale itinerante lungo il percorso espositivo dell’Acquario di Genova, liberamente ispirato al celebre romanzo “Alice nel Paese delle Meraviglie”, prodotto da RST Events Genova Monster Festival e Acquario di Genova con la collaborazione del Cfa di Luca Bizzarri.

Alice, il Cappellaio Matto, Il Brucaliffo, La regina di cuori e gli altri personaggi del romanzo di Carroll ti aspettano sabato 2 marzo all’Acquario di Genova!

Lo spettacolo andrà in scena dalle ore 20 alle ore 22 di sabato 2 marzo con partenze ogni 20 minuti per 50 spettatori a gruppo e una durata complessiva di 1 ora 30 minuti per ogni gruppo. Il costo del biglietto è di 20 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini dai 5 ai 12 anni, gratuito per i bambini fino a 4 anni di età.