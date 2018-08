Alice al confine tra realtà e finzione

Genova. L’indefinito confine tra realtà e finzione, affidarsi al mistero e al gioco, lasciarsi portare. Proprio come Alice entra nel Paese delle meraviglie, lo spettatore scavalca la soglia del teatro ed entra nella rappresentazione. Del resto, se Alice non fosse stata disposta a credere, non sarebbe neppure partita.

Ispirato al testo di Lewis Carroll, il gioco teatrale e meta-teatrale si costruisce e si disfa, mostra il suo vero e la sua illusione e si fa vita. E Alice protagonista e spettatrice dello spettacolo diretto da Fabrizio Pallara non può che essere creatrice del proprio viaggio.

Biglietti interi a 14 euro, inizio alle 18.30.