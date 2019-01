Alessia Ramusino in concerto al Circolo Unificato dell’Esercito

L’Associazione 50&Più Genova inaugura le attività culturali del 2019 con il concerto di Alessia Ramusino che, accompagnata dal chitarrista Massimo Marenco, si esibisce giovedì 17 gennaio alle ore 15 nel salone del Circolo Unificato dell’Esercito in via san Vincenzo 68 a Genova.

Alessia Ramusino è nata a Genova e cresciuta per il mondo. Gran parte della sua infanzia è trascorsa in Iran, nazione in cui è arrivata bambina al seguito del padre geologo e da cui è stata rimpatriata all’avvento della rivoluzione islamica dell’Ayatollah Khomeini. Oriente e Occidente sono quindi gli universi culturali che si saldano nella sua identità e da cui scaturiscono le canzoni che scrive, musica e canta con la sua voce vellutata e potente. Il concerto comprende brani di composizione originale e cover di artisti internazionali, tra cui La voglia, la pazzia di Vinicus De Moraes e Toquinho, Big Yellow Taxi di Joni Mitchell, You’ve got a friend di James Taylor, Il pescatore, un omaggio a Fabrizio De Andrè nel ventennale della morte.

Alessia Ramusino ha pubblicato due cd, Iris Fields e An Incurable Romantic. L’8 e il 9 febbraio 2019 presenterà il suo nuovo brano Nuda a Sanremo, in una delle manifestazioni collaterali al Festival della Canzone. L’amore per la musica è nato in Iran, quando frequentava le elementari locali, dove la lingua ufficiale era l’inglese. Ogni brano nasce da episodi significativi, piccoli e grandi, che segnano le sue giornate, emozioni con cui è facile trovarsi in sintonia e che talvolta catapultano l’ascoltatore in un altrove irraggiungibile, effimero e meraviglioso. Come accade proprio in Iris Fields, composto ricordando il giorno in cui, bambina, Alessia salì su una duna desertica per guardare oltre e scoprire un immenso campo di iris fioriti sulla sabbia. Li scambiò per il mare visto tante volte dalle finestre della nonna materna, a Pegli.

50&Più è l’associazione di ultracinquantenni fondata nel 1974 per iniziativa di Confcommercio che opera per il riconoscimento degli anziani come risorsa della società da sviluppare e valorizzare promuovendone il ruolo sociale, il protagonismo attivo e l’immagine positiva. Conta su una base di 330 mila iscritti e su una struttura organizzativa presente su tutto il territorio nazionale con 103 sedi provinciali, 19 Unioni regionali e circa 450 tra uffici e sedi zonali; è presente anche all’estero con 29 sedi tra Europa, Australia e America.