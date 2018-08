Ale & Franz rendono omaggio a Gaber e Jannacci

Genova. Sono una delle coppie comiche più celebri del panorama italiano, Alessandro Besentini (Ale) e Francesco Villa (Franz), e sono anche gli unici ospiti non genovesi della rassegna comica Ridere d’Agosto ma anche prima. Appuntamento lunedì 20 luglio alle 21 in piazza delle Feste.

Passati da “Zelig”, il “Pippo Chennedy Show”, “Mai dire gol” e “Convenscion”, Ale&Franz hanno riempito la loro carriera di programmi televisivi di successo e spettacoli teatrali da tutto esaurito, che hanno permesso al grande pubblico di affezionarsi alla loro comicità stralunata, surreale e permeata da un sottile velo di malinconia.

Tra qualche libro pubblicato, partecipazioni al doppiaggio e veri ruoli cinematografici in film comici e non, Ale&Franz non hanno mai perso il loro stile condito da tantissima ironia, culminato nel programma-spettacolo capolavoro “Buona la Prima!”

Il duo torna ora con un nuovo spettacolo originale, un omaggio a Giorgio Gaber e ad un altro grande milanese, Enzo Jannacci. Ale&Franz ci raccontano i loro vent’anni di carriera trascorsa all’ombra dei due grandi artisti e nella loro città Milano, la terza protagonista e ispiratrice dello spettacolo.

In “Gaber, Jannacci, Milano e noi” testi e le parole di Ale & Franz si mescolano alle canzoni e al teatro di Gaber e reinterpretano, pur restando fedeli, l’estro di Jannacci.

Accompagnati da quattro musicisti, proporranno quindi uno spettacolo da ridere, ma anche pieno di emozione e un pizzico di nostalgia.

Sul Palco Millo, a partire dalle 20, il teatro prende invece la forma dell’improvvisazione con la compagnia Maniman Teatro, specializzata in spettacoli dove niente è studiato e tutto viene creato al momento, sotto gli occhi degli spettatori.

Biglietti a 16 euro.