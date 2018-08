Alberto Issel, doppio evento alla Gam

Genova. Alla Gam, la Galleria d’arte moderna di Nervi, domenica 8 gennaio 2017 alle 11.30 e alle 16, Alberto Issel, arredi liberty e capolavori d’artista.

Doppio appuntamento la mattina e il pomeriggio per un incontro di approfondimento alle collezioni di Alberto Issel, uno dei protagonisti delle Arti in Italia tra Ottocento e Novecento, nell’ambito delle iniziative legate alla mostra “Alberto Issel tra pittura e “Arti Industriali”- Dipinti inediti per Genova (1870 – 1916)” ospitata alla GAM fino all’8 gennaio 2017.

Costo di partecipazione: 9 euro (ingresso + approfondimento). Iniziativa a cura del dipartimento scientifico della Cooperativa solidarietà e lavoro.