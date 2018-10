“Albaro in Festa” – Terza edizione

All’Arena di Albaro si tiene la terza edizione della manifestazione dedicata allo sport e al divertimento: prove gratuite ed esibizioni di tutti gli sport presenti e in più giocoleria e spettacoli. Il programma di “Albaro in Festa”, organizzata da Arena Albaro Village insieme a tutti gli esercenti dello stadio di Albaro, è ricco di iniziative sia sportive che ludiche con esibizioni e spettacoli ma anche laboratori e attività aperte alla partecipazione di bambini e adulti.

Un’occasione unica per trascorrere un pomeriggio nella splendida atmosfera dello stadio di Albaro, conoscerne tutte le proposte sportive e per il tempo libero, e anche per passare una serata gustando l’offerta gastronomica e assistendo a spettacoli ed esibizioni.

Il format, innovativo e molto apprezzato, prevede anche per quest’anno un programma ricchissimo e per tutti i gusti.

PALCO CENTRALE // 13:30- 19:00

13:30 Group Cycling di Vivo 4 Fit

15:00 Apertura Show con il presentatore e mago Mister David

15:20 Performance di Danza Verticale con Claudia Cipollina

15:30 Esibizione di Piloxing di Vivo 4 Fit

16:00 Lorenzo Raineri – Spettacolo di giocoleria e sfera di equilibrio

16:15 Esibizione di Danza Bimbi Vivodanza 91 e Scuola di musica Elicona

17:00 Les Mills Grit – esibizione fitness di Vivo 4 Fit

17:15 Mister David – Spettacolo di magia

17:40 Compagnia Babadum Sciò – acrobatica aerea con tessuti e corda

18:20 Performance di Danza Verticale con Claudia Cipollina

18:30 Lorenzo Raineri – Spettacolo di giocoleria e sfera di equilibrio

18:40 Mister David – Spettacolo di magia

SPETTACOLI E ANIMAZIONI ITINERANTI

POMERIGGIO // 15:00 -19:00

Giambello Circus – spettacolo di circo, equilibrismo e giocoleria

La Chiromante – danza del ventre e chiromanzia

Giocoleria, trampolieri e monociclo con Compagnia Retró, Sara Micol Natoli e Sara Parisi

Monociclo giraffa e giocoleria con Michele “Pallina” Scuto

Sfera di di equilibrio e giocoleria con Lorenzo Raineri

Area Gibbon Slackline

Prove aperte per tutte le età e esibizioni con l’atleta del Team Gibbon Thiago Oliveira

Area Giocoleria con Synergika

Laboratori di tutti gli oggetti di giocoleria con gli istruttori dell Associazione SYnergiKa

PADEL ALBARO

15:30 – 16:30 Prove Gratis Bimbi

16:30 fino al termine Prove Gratis Adulti

CAMPANELLA TENNIS-CALCETTO E TENNIS LIDO D’ALBARO

Campi prova attività per tutta la durata dell’evento

PISCINE Di ALBARO

14:30 Masterclass di Fitness in Acqua

15:30 Esibizioni di Tuffi, Nuoto Sincronizzato e Pallanuoto

PROGRAMMA SERALE // 20:00 – 22:30

I nostri ristoranti e locali vi aspettano con le gustose specialità dell’Arena del Gusto

Spettacoli con il fuoco, animazioni con Giocoleria luminosa e …la Banda musicale itinerante in stile vintage “I Pepa Lucio e Boh” direttamente dal tendone del Circo Paniko.

Coordinamento artistico: Sara Parisi

Scenografie e supervisione costumi: Alice Piscitelli – Lab Fulmicotone

Responsabile organizzazione: Debora Guerrieri