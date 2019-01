Al Winter Park la Befana raddoppia: dolci e divertimento per grandi e piccini

Genova – Prosegue la serie di eventi al Winter Park Genova, il luna park mobile più grande d’Europa che, fino al 13 gennaio, anima piazzale Kennedy. Domenica 6 gennaio (dalle 15 alle 18.30) due Befane, una sui trampoli e una a bordo di un trattore elettrico, regalano dolci e divertimento a grandi e piccini. Domenica 6 gennaio il Winter Park è aperto con il consueto orario festivo, dalle 10.30 fino alle 24.

Ma le iniziative non si fermano qui: martedì 8 gennaio è in programma una giornata dedicata agli sfollati e ai residenti delle zone in difficoltà a causa del crollo di Ponte Morandi, per i quali il Winter Park ha donato 5000 biglietti gratuiti.

Sono inoltre presenti dieci punti food, in grado di soddisfare palati di ogni tipo.